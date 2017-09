Justice League: prevista un'apertura inferiore a quella di Batman v Superman!

Mancano poco meno di due messi all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Justice League , crossover DC passato dalle mani dia quelle di, anticipatissimo e chiacchierato, ma ecco che oggi arrivano online le prime previsioni del weekend d'apertura del film al box-office.

Innanzitutto le stime sono molto positive, dato che gli analisti parlano di un incasso di circa 150 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione, ma è ovvio che il gap che ci separa dall'uscita nelle sale del film potrebbe cambiare le cose. La notizia è comunque solo in parte positiva, perché se le stime di rivelassero esatte, allora Justice League incasserebbe in realtà meno di Batman v Superman: Dawn of Justice, che nel weekend d'apertura si portò a casa 166 milioni di dollari.



Potrebbe quindi essere un incasso considerevole ma non quello sperato dalla Warner Bros, anche se le stesse stime anticiperebbero una fine corsa al boxoffice del Nord America pari a 330 milioni di dollari, il che non dovrebbe rendere troppo infelici i dirigenti dello studio. Ma come sempre, il tempo avrà l'ultima parola.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fischer, J.K. Simmons e Jeremy Irons, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre.