Justice League: potenziali rumor sulla pellicola della DC Comics

Heroic Hollywood continua a diffondere dei potenziali rumor - non confermati, ricordiamo - su, il cinefumetto targato DC Comics diretto dae, successivamente, da

Secondo il sito la pellicola includerà ben due sequenze post-titoli di coda. Seppur un "marchio di fabbrica" della Marvel, la Warner ha utilizzato le scene post-credits per alcuni dei suoi cinecomics. Quindi non è cosi improbabile che la DC voglia seguire la moda ed utilizzare le scene post-titoli di coda per anticipare il futuro della maxi-saga.

L'altro potenziale rumor del sito vedrebbe la presenza di ben due Lanterne Verdi nel cinefumetto. Sarà vero?

Scopriremo la verità, quasi sicuramente, a novembre, quando il cinefumetto arriverà nei cinema.