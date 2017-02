Justice League: potenziale nuova sinossi per il cinecomic DC

E' apparsa in rete una nuova potenziale (non confermata ancora) sinossi dal prossimo cinecomic di casa DC Comics,, che arriverà a novembre. In attesa di una conferma, ve la proponiamo dopo il salto.

"In seguito alla morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivede i suoi metodi estremi ed inizia a ricercare eroi straordinari per mettere insieme una squadra di combattenti del crimine per difendere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman rintraccia la star del football modificata ciberneticamente Vic Stone/Cyborg (Ray Fisher), il veloce Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il guerriero e re di Atlantide Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Si scontrano con Steppenwolf (Ciaran Hinds), araldo e secondo in comando del Signore della Guerra Darkseid, che viene incaricato di rintracciare tre manufatti nascosti sulla Terra".