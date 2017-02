Justice League: un possibile spoiler rivela l'identità della Lanterna Verde?

Una fonte apparentemente affidabile aveva rivelato la settimana scorsa che un membro dellecon un nome difficile da pronunciare sarebbe apparso nel film delladi questo novembre. Ebbene,ha dichiarato di sapere di quale personaggio si tratta esattamente!

Il sito Geek Feed ha infatti rivelato di essere stato contattato sei mesi fa da qualcuno che aveva visitato il set del film, e che in quel frangente aveva visto un membro del gruppo di eroi cosmici raffigurato nei concept art in esposizione.

E chi era? A quanto pare si tratta di Abin Sur, cioè la Lanterna Verde che nei fumetti originali si schianta sulla Terra e passa il suo anello a Hal Jordan. E anche se è possibile che lo vedremo in alcuni flashback del film, non si può fare a meno di ricollegarlo ad un vecchio rumor sulla Justice League, che indicava che una Lanterna Verde, dopo la sconfitta di Steppenwolf, sarebbe atterrata sulla Terra per avvertire la squadra dell'arrivo imminente di Darkseid.

Se ciò dovesse accadere, potrebbe morire dopo aver avvertito la squadra e il suo anello potrebbe poi rotolare in lontananza o essere perso, con Hal Jordan pronto a ritrovarlo prima o durante il film delle Green Lantern Corps. Tutte queste sono ovviamente solo mere speculazioni, almeno per ora, e come per ogni rumor dovrete prenderle per il momento cum grano salis.

Voi vorreste vedere Abin Sur nel film della Justice League? Per saperne di più dovremo attendere l’uscita nei cinema il 17 novembre 2017.