Justice League: possibile leak per il costume nero di Superman?

Nelle ultime ore, si è diffusa sulla rete ed in particolare sui social network, una foto che potrebbe costituire un leak al black suit di, che potrebbe fornirci il nostro primo sguardo al costume che il personaggio indosserà in. Come sempre, potete trovare la foto dopo il salto.

Era lo scorso anno quando Henry Cavill aveva accennato alla possibilità che L'Uomo d'Acciaio potesse indossare il costume nero in Justice League, e ora arriva in rete un'immagine del personaggio che potrebbe essere il primo indizio in proposito.

Sappiamo tutti quanto facilmente si possano creare immagini falsificate, quindi è meglio non prendere quella che vedete qui sotto troppo sul serio, almeno per il momento. Tuttavia, è certamente possibile che si possa trattare di informazioni trapelate, ma un dettaglio che non quadra è che molti si aspettavano di vedere i capelli del protagonista più lunghi.

Eppure, dato l'amore di Zack Snyder per i fumetti, ha senso ipotizzare un Superman che indosserà questo costume in Justice League.

Il film uscirà nelle sale il 23 novembre 2017.