Justice League: per Zack Snyder, Superman occuperà molto spazio nel film

Alla luce degli eventi finali di, non è una sorpresa che ildinon sia stato al centro della campagna di marketing di. Ma, stando alle ultime dichiarazioni di, i fan del personaggio possono rimanere fiduciosi.

La prima pellicola cinematografica in cui vedremo insieme sul grande schermo Batman, Wonder Woman, Aquaman, Superman, Flash e Cyborg, ovvero Justice League, dovrebbe soddisfare la maggior parte dei fan della DC, ma sembra che la completa soddisfazione non sarà raggiunta fino a quando non si assisterà all'apparizione di Superman.

Le nuove dichiarazioni del regista Zack Snyder indicano apparentemente che gli appassionati possono contare su una grande parte del film dedicata all'Uomo d'Acciaio: "Superman giocherà un ruolo importante in questo film. La sua presenza, ma anche la mancanza della sua presenza, sono grandi punti della storia... ". Questa, certamente, è un'affermazione ancora piuttosto criptica, ma sembra che i fan del personaggio rimarranno soddisfatti.

Justice League farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 17 Novembre 2017.