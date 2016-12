Justice League: per Kevin Smith, Steppenwolf non sarà il villain

Il film dedicato allaarriverà nei cinema di tutto il mondo il prossimo novembre, ma i fan dei fumetti dellagià non vedono l'ora di vedere il loro team di supereroi preferito in azione sul grande schermo.

Come saprete, il team della Justice League dovrà affrontare Steppenwolf, a cui darà vita Ciaran Hinds. Ma non per Kevin Smith. L'autore e cineasta, da sempre fan dei fumetti, ha spiegato che, secondo il suo personalissimo parere, la Justice League dovrà affrontare un altro villain nel loro film e che Steppenwolf sarà solo una pedina.

"Per me è una str*****a. Sicuramente Steppenwolf sarà un villain ma penso che vedremo anche Darkseid" spiega Smith "Penso che vogliano tenerlo nascosto, un po' come hanno fatto con Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice. Penso che Darkseid ci sarà!".

Che dite? Avrà ragione?