Justice League: parla Steppenwolf in persona, Ciaran Hinds

Disappiamo un bel po' di cose ma del suo villain, Steppenwolf, non molto. Dopo l'errore commesso con(di mostrare tutti i segreti del film, incluso Doomsday), la Warner ha deciso di mostrare il meno possibile dal megakolossal DC in arrivo a novembre.

E di Steppenwolf non abbiamo visto nemmeno un fotogramma. Il suo look ci è stato anticipato dai giocattoli, ma niente di più.

Ciaran Hinds, il suo interprete, ora rilascia una nuova dichiarazione a riguardo: "Non avevo un costume sul set. E' stato realizzato totalmente tramite motion capture. Ti metto un elmetto in testa, due telecamere puntate su di te e catturano tutte le tue espressioni facciali. Useranno i movimenti dei miei occhi, della bocca, la voce per dar vita a questo vendicativo e sanguinolento Steppenwolf dal pianeta Apokolips, che vuole portare l'inferno sulla Terra".

Hinds ha poi confermato di non aver mai recitato con gli attori bensì davanti schermi verdi.

Zack Snyder ha diretto il film, sostituito recentemente da Joss Whedon. La musica sarà composta da Danny Elfman, che ha sostituito Junkie XL.