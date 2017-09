Justice League: parla Danny Elfman, nuove cover dal fumetto

Il compositoreè tornato a parlare dello score su, il prossimo cinefumetto della Warner Bros. Pictures/DC Comics, stuzzicando non poco i fan riguardo l'inserimento dell'iconica tema dedicato a

"Ci sono un paio di momenti per i fan" spiega Elfman nell'intervista a Billboard "Ho inserito il tema di Wonder Woman da Batman v Superman: Dawn of Justice composto da Hans Zimmer, ma ho avuto il piacere di includere anche il tema iconico di Superman realizzato da John Williams. Per me è stato come il Paradiso, l'ho usato in maniera piuttosto dark, in un momento molto oscuro. E' uno di quei momenti che alcuni dei fan noteranno, altri invece no".

Intanto qui sotto trovate una galleria di immagini dedicate a variant cover di fumetti della DC che pubblicizzano l'uscita del film, in arrivo a novembre.