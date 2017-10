Justice League: le origini di Cyborg sono state cambiate?

Dopo la settimana dedicata ad Aquaman , che questa sia dedicata al personaggio di? Non lo sappiamo, ma ora scopriamo qualche piccolo dettaglio in più sul personaggio in

Una nuova descrizione di Cyborg, interpretato da Ray Fisher, è apparsa in rete e lascia intendere che le sue origini saranno differenti nel cinecomic della DC Comics.

Nella versione pre-Flashpoint, Victor Stone viene sottoposto a degli esperimenti dai suoi genitori, che lavorano per gli S.T.A.R. Labs e che inavvertitamente portano nel nostro mondo una creatura aliena che ferisce mortalmente Victor e uccide sua madre. Viene tramutato in Cyborg e si unisce ai Teen Titans. La versione post-Flashpoint, Victor è coinvolto in un'esplosione che costringe suo padre ad usare tecnologia aliena per salvarlo e tramutarlo in Cyborg.

Nel film, invece, "Victor Stone è un'atleta di successo al Gotham City University. Dopo un incidente d'auto che gli costa per poco la vita, viene salvato da suo padre Silas che usa una Mother Box per ricostruirne il corpo. Silas lo tramuta in un Cyborg".