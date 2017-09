Justice League: online un poster promozionale con Aquaman

In attesa di novembre - quando il film uscirà nei cinema di tutto il mondo - la Warner Bros. Pictures ha diffuso un nuovo poster promozionale da, incentrato sul personaggio diche, ricordiamo, avrà un film tutto suo previsto il prossimo anno.

Il personaggio di Aquaman è interpretato da Jason Momoa nella pellicola della DC; nel cast troveremo anche altri supereroi della casa editrice: Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash) e Henry Cavill (Superman).

La regia è di Zack Snyder che ha, però, lasciato le redini, successivamente, a Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron). E secondo gli ultimi report, il montaggio di Whedon avrebbe 'sacrificato' personaggi come Lex Luthor e Iris West.