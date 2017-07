Justice League: online il nuovo spettacolare poster del Comic-Con

In attesa di importanti novità sudal Comic-Con, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo incredibile poster del film, ispirato ai disegni di. Lo trovate in calce alla news.

Il film vanta un cast di tutto rispetto: Ben Affleck come Batman (di cui circola, nelle ultime ore, un rumor piuttosto 'spaventoso'), Henry Cavill come Superman, Gal Gadot come Wonder Woman, Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller come Flash, Ray Fisher come Cyborg, Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg come Lex Luthor, Jeremy Irons come Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Connie Nielsen come Hippolyta, Billy Crudup come Henry Allen, Amber Heard come Mera, Kiersey Clemons come Iris West, J.K. Simmons come Gordon e Amy Adams come Lois Lane.

La pellicola esce a novembre.