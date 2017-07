Justice League: online nuove foto dal set di personaggi e location!

Sono uscite delle nuovo foto online dal set di Justice League , il nuovo filmche vedrà riuniti tutti i suoi eroi più iconici. Gli scatti arrivano dal sito

In questi giorni il team sta lavorando ai reshoot di Justice League, che arriverà in sala a metà autunno e il sito internet Batman Notes ha rilasciato alcune fotografie che mostrano le location di New Cardington, dove il gruppo sta lavorando.

Inoltre, come riporta sempre il sito, ci saranno altre due location della Gran Bretagna dove saranno girati i reshoot, Southill Estat e il Bedfordshire.

Gli scatti mostrano anche un grande edificio, che sembra una villa, dove è stato avvistato recentemente Ben Affleck che, speculando, potrebbe essere la nuova Wayne Manor, chissà. Se volete vedere le fotografie potete andare direttamente alla fonte, cliccando QUI.

Justice League uscirà al cinema il 16 novembre 2017 in Italia.