Justice League: online un bellissimo ritratto di Batman in bianco e nero!

Justice League è uno dei film più attesi dell'anno e stanno uscendo tantissime immagini promozionali dei personaggi, nonché merchandising e tanto altro ancora. Adesso potete vedere un'immagine bellissima in bianco e nero del

Il ritratto black and white ritrae il Batman interpretato da Ben Affleck. A vedere l'immagine viene da sperare che le voci e i rumor sul suo possibile abbandono del ruolo non siano vere. In fin dei conti, anche se più in là con gli anni (e poi la cosa è tutta da vedere, visto che Affleck ne ha solo 45), Ben sta portando con molto successo il personaggio sul grande schermo in questo nuovo e più vasto Dc Extended Universe.

In questa nuova immagine si vede il Cavaliere Oscuro vestito e pronto all'azione. Di certo è uno dei personaggi più attesi di Justice League. E voi? Siete ansiosi di vederlo di nuovo in azione con tutti gli altri eroi del DCEU? Ditecelo nei commenti!