Justice League: nuovo poster internazionale per gli eroi DCEU!

E' appena uscita online la versione in bassa risoluzione del nuovo poster internazionale di Justice League , che mostra gli eroi nella loro versione "civile", senza costumi, dunque. Date un'occhiata!

Una versione giapponese dei protagonisti di Justice League è stata trovata online e ci regala un assaggio degli eroi Batman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg e Aquaman nel loro look "in borghese", per così dire.

Si vedono solo 5 dei 6 eroi coinvolti, infatti non c'è Superman/Clark Kent (Henry Cavill) e la risoluzione non è delle migliori. Se arriverà una versione migliore, vi aggiorneremo.

Sinossi: Dopo la morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) ad opera di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il Cavaliere Oscuro, Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivede il suo operato fatto di metodi estremi e inizia la sua ricerca per creare un team composto da eroi straordinari così da riunire una squadra di combattenti superdotati - metaumani - allo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista scarlatto Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re di Atlantide Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League affronterà il terrbile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da questi, di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.

La regia di Justice League è ora di Joss Whedon, che sta lavorando alle riprese aggiuntive, ed è invece stata iniziata da Zack Snyder, che ha dovuto abbandonare per motivi familiari.

Nel cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amber Heard, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher.

Justice League arriva in sala il 16 novembre 2017.