Justice League: il nuovo poster conferma l'arrivo del final trailer

La Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovissimo poster diche conferma l’arrivo del final trailer del film diper domenica prossima.

E non è tutto: a quanto pare il nuovo trailer durerà la bellezza di due minuti e venticinque secondi.

Nel poster vediamo come solito riuniti insieme in delle pose praticamente plastiche Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher), con l'ovvia assenza di Superman (Henry Cavill), il cui ritorno è comunque scontato.

Justice League – le cui riprese aggiuntive sono state dirette da Joss Whedon – vedrà nel cast anche J.K. Simmons, Jeremy Irons, Amy Adams e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 novembre.