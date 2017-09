Justice League: un nuovo costume per Mera nella Funko Pop dedicata

Mancano ancora un paio di mesi all'arrivo nelle sale dell'atteso e travagliato Justice League , adesso diretto dadopo l'abbandono di, e in attesa di capire se il film si rivelerà un successo o meno è trapelata oggi online una nuova foto del merchandising ufficiale.

Nel caso specifico stiamo parlando dell'ennesima Funko Pop, questa volta dedicata a Mera, amante di Arthur Curry (Jason Momoa) interpretata dalla bella Amber Heard che sarà presentata proprio nel crossover prima di tornare in una parte più sostanziosa nell'Aquaman di James Wan. Il giocattolo mostra inoltre un costume diverso dal solito di colore verde visto finora, con linee differenti (ma non troppo) e una colorazione rosso vivo, tonalità identica a quella dei capelli del personaggio.



Che Mera compaia con questo costume in Justice League? Staremo a vedere il prossimo 17 novembre, giorno di uscita nelle sale del film che vedrà protagonisti tra gli altri anche Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.