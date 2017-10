Justice League: nuovo banner e concept art dal cinefumetto

Anche se questa dovrebbe essere - tecnicamente - la settimana dedicata al personaggio di , sono apparsi in rete un nuovo banner promozionale e alcuni concept art dache noi, come sempre, vi proponiamo nella galleria di immagini che trovate in calce alla notizia. Flash

Inoltre, come vi abbiamo già riportato, il regista Zack Snyder ha deciso di promuovere la pellicola sul web diffondendo vari scatti dal set: uno ve lo proponiamo sempre qui sotto.

Snyder ha abbandonato il progetto per motivi personali prima dell'estate, affidando a Joss Whedon (Marvel's The Avengers) il compito di realizzare le scene aggiuntive e di occuparsi del montaggio. Justice League è il film corale della Warner Bros. Pictures in cui gli eroi della scuderia DC Comics si uniscono per fronteggiare Steppenwolf (Ciaran Hinds).

Nel cast ritroveremo Ben Affleck e Gal Gadot nei panni, rispettivamente, di Batman e Wonder Woman. Oltre a loro Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash), Ray Fisher (Cyborg) e Jason Momoa (Aquaman).

Arriva a novembre.