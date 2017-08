Justice League: nuovi rumor sulle riprese aggiuntive del cinecomic

uscirà soltanto a novembre ma le riprese aggiuntive sono ancora in corso., già regista dei Marvel-liani, è subentrato aper dirigere nuove sequenze del cinecomic DC.

E di rumor e notizie riguardanti il perché di queste riprese aggiuntive estese ce ne sono state tante, con l'alleggerire il tono della pellicola tra le ultime notizie trapelate in rete. Ora due siti web differenti riportano ulteriori rumor a riguardo.

Batman-on-film afferma che "queste riprese aggiuntive - ancora in corso - non solo le consuete riprese di pick-up. Perché? Apparentemente, un primo montaggio della pellicola è stato definito 'inguardabile', di conseguenza sono stati ordinati dei cambiamenti sostanziali alla pellicola".

In secondo luogo, SlashFilm svela che le nuove riprese hanno "cancellato" il cliffhanger che voleva Darkseid come prossimo villain del film. Joss Whedon ha girato delle nuove scene ed ha lasciato la porta aperta ad altri villain per un potenziale sequel.