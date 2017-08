Justice League: nuovi rumor sul cinecomic targato DC

Come ormai saprete,ha 'lasciato' la regia didopo una tragedia familiare, affidando le riprese aggiuntive e la post-produzione a. Da lì si sono susseguiti svariati rumor sulla natura di questo "abbandono" e di queste riprese.

Secondo alcuni le riprese cambierebbero il torno del film, altri che Joss Whedon ha riscritto buona parte del film e per questo le riprese aggiuntive - veramente 'anomale' - sono durate molto di più di normali riprese di pick-up. SuperheroNews, però, smentisce questo rumor (ricordiamo: anche la smentita in sé, al momento, è un rumor).

Secondo questo sito, le riprese aggiuntive erano già state previste e non cambierebbero la pellicola di Zack Snyder ma andrebbero ad aggiungere qualcosina qua e là; sarebbero durate di più soltanto perché sarebbe stato difficile programmare la presenza di tutti i membri del cast allo stesso momento, visto che molti sono impegnati già in altri progetti.

Infine Total Film afferma che la pellicola partirebbe subito dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, con la morte di Superman per mano di Doomsday. Nemmeno il tempo di "piangerlo" e Batman e Wonder Woman devono assemblare un team per fermare Steppenwolf.