Justice League: nuovi rumor indicano la presenza del malvagio Darkseid nel film

È ormai assodato che il primo film sulladovrebbe almeno alludere all’inevitabile debutto sul grande schermo del malvagio, e in tal senso emerge ora un nuovo rumor che indica che il Tiranno di Apokolips apparirà effettivamente nel film.

Sappiamo che Darkseid non sarà il villain principale della Justice League di Zack Snyder (l’onore va a Steppenwolf, zio di Darkseid al comando dell'esercito di Apokolips), ma sembra sempre più probabile che il tiranno di Apokolips apparirà in qualche modo nella pellicola per presagire il suo inevitabile confronto con gli eroi più valorosi della DC.

Durante una recente sessione di Periscope, l’app che permette la trasmissione di video in diretta web, Umberto Gonzalez di The Wrap ha detto di aver sentito da alcune sue fonti che Darkseid "verrà mostrato, ma non necessariamente sentito". Se vi ricordate, qualche tempo fa girava un'altra voce che indicava che all'inizio del film, tramite un flashback, sarebbe stata raccontata la sconfitta di Darkseid per mano di una forza combinata di esseri umani, di Atlantidei, e di Amazzoni, e questo sembrerebbe certamente indicare che il malvagio Nuovo Dio si presenterà davvero come parte di una sorta di flashback introduttivo.

Ovviamente dovremo prendere questa voce come un altro rumor non confermato, almeno per ora, ma in ogni caso è certo che Darkseid farà il suo debutto sul grande schermo in questo film, per poi palesarsi in tutto il suo potere nel sequel, un po’ come la sua controparte Marvel Thanos.