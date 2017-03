Justice League: nuova occhiata alla Batmobile

L'attesa per, primo adattamento cinematografico del famoso e amatissimo team di supereroi della DC Comics, è incredibile. I fan sono in attesa di vedere qualcosa di più dal cinecomic.

Secondo i report un nuovo trailer (il secondo, se contiamo quello del Comic-Con), dovrebbe arrivare presto. Nell'attesa il regista Zack Snyder sa come tenere viva l'attenzione dei propri fan, pubblicando di tanto in tanto materiale dal film (come un dietro le quinte di una scena con Aquaman).

Oggi tocca a Batman. Snyder ha diffuso in rete una nuova foto della Batmobile che vedremo in azione in Justice League: potete trovare la foto qui sotto.

Il cinecomic della DC Comics sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures a novembre.