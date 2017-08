Justice League: la nuova linea Funko mostra il look del Vulko di Willem Dafoe

Grazie al merchaindising di Justice League , i fan hanno avuto modo di dare già un'occhiata a diversi personaggi del crossover Dc, tra i quali ad esempio lo Steppenwolf di, ma ecco che adesso grazie alla nuova linea Funko possiamo dare un primo sguardo anche aldi

La linea non è quella più famosa e conosciuta della POP!, però, perché parliamo delle Mystery Mini, che a differenza delle cugine sono ancora più stilizzate e rispecchiano meno i tratti somatici degli attori o dei personaggi, anche se danno un'idea ben chiaro sul look che avranno.



E così vediamo Vulko, l'alleato e mentore di Aquaman (Jason Momoa) che sarà introdotto nel crossover diretto da Zack Snyder e Joss Whedon e che tornerò poi nel film stand-alone dedicato al Principe di Atlantide diretto da James Wan e in uscita a dicembre 2018.



Justice League vedrà nel cast anche Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller e Ray Fisher, per un'uscita prevista nelle sale il 17 novembre 2017.