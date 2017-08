Justice League: nuova immagine promo per Superman e uno spot per Flash

La Warner ha diffuso una versione più larga dell’immagine promo che mostra il Superman dinel look in cui lo vedremo nel film dedicato alla

Si tratta di una delle poche immagini raffiguranti l’Uomo d’Acciaio diffuse recentemente, dato che la Warner ha deciso di mantenere il massimo riserbo sul ritorno (scontato) del personaggio nel suo universo dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice.

Inoltre, la catena di supermercati Walmart ha diffuso un nuovo spot pubblicitario in cui vediamo in azione Flash, nella stessa versione in cui lo vedremo nel crossover di Zack Snyder, anche se ad indossare il costume non è Ezra Miller.

Justice League diretto da Snyder e Joss Whedon (riprese aggiuntive) vede nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, J.K. Simmons e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre 2017. Su queste pagine potete visualizzare il trailer mostrato all’ultimo Comic-Con di San Diego.