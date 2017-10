Justice League: nuova cover di Empire, foto ed immagini promozionali

In attesa di un nuovo potenziale final trailer, Empire ha diffuso in rete la splendida cover ufficiale del prossimo numero del magazine, incentrato proprio sull'atteso. Potete ammirarla dopo il salto.

Nella galleria di immagini qui sotto, inoltre, trovate anche una nuova foto ufficiale diffusa da Empire in versione hi-res e la cover dell'Art of the Movie dedicato al film.

Justice League arriverà a novembre per la regia di Zack Snyder (e di Joss Whedon). La pellicola è incentrata sul famoso team di supereroi della DC pronti ad unirsi per affrontare una minaccia comune e pericolosa: Steppenwolf. Il team è formato da Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) ed Aquaman (Jason Momoa).