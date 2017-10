Justice League non sarà un film su Wonder Woman, conferma la Gadot

E' innegabile che il successo di, non solo al botteghino ma anche di critica e pubblico, possa aver sorpreso la Warner Bros. e, magari, aver fatto pensare allo studio di includere maggiormente la supereroina interpretata dain

Non è un caso che, dopo il successo del film di Patty Jenkins, la Warner ha rivisto i piani per il film su Flash ed ha confermato che il personaggio di Wonder Woman sarà, ora, incluso nella pellicola titolata Flashpoint.

E cosi, molti fan sono rimasti preoccupati quando sono state ordinate delle riprese aggiuntive del crossover, ipotizzando che potessero trattarsi maggiormente di scene con la supereroina DC. La paura era quella di avere una sorta di X-Men in cui, seppur incentrato su un team, i film corali sono largamente incentrati su Wolverine.

Ci pensa, cosi, Gal Gadot a smentire il rumor e a rassicurare i fan: "Ho solo girato una settimana di riprese aggiuntive. Diana serve come collante per il team. Trova sempre dei momenti per supportare il resto del team e farli sentire più forti o fargli credere in loro. Ma questo non sarà un film su Wonder Woman".

Insomma, non c'era da preoccuparsi nemmeno prima delle parole della Gadot. La regia delle riprese aggiuntive è affidata a Joss Whedon, già regista dei primi due film sugli Avengers. E già in quei casi, sebbene Iron Man fosse il personaggio più di successo della Marvel, nei suoi film non è il protagonista assoluto, dando spazio e timescreen equo a tutti i supereroi. Sarà la medesima cosa anche con Justice League.