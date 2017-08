Justice League: la lista della soundtrack conferma la presenza di Green Lantern?

Dopo aver già collaborato con gliin, film per il quale il gruppo ha scritto e interpretato il brano "", sembra che adesso la Warner Bros abbia richiamato la band per una nuova canzone da inserire nella soundtrack di Justice League

È importante comunque sottolineare come tale informazione provenga da un elenco inserito su IMDb ora rimosso, ma è stato riportato un po' ovunque prima di essere cancellato, quindi lasciamo giudicare a voi la veridicità delle info.



Alcune delle canzoni riportante in lista compariranno direttamente nel film, come "Resurrection" di Kendrick Lamar e Skrillex o "Colossal" di Extremities, ma ci sarebbe proprio questa traccia di cui stanno parlando attualmente i fan che sarà eseguita dagli Imagine Dragons. Il titolo sarebbe "Unite the Seven", tra l'altro prima tag line del crossover dai tempi del reveal di Aquaman.



Da quel momento in poi, così, le speculazioni parlavano di un riferimento o ai Sette Mari o ai sette membri della Justice League. Se il rimando fosse al gruppo, allora significherebbe vedere nel film anche Lanterna Verde, dato che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cybrog e Superman sono come si può benissimo evincere in 6. E soprattutto è già in sviluppo Green Lantern Corps, quindi un'introduzione nel crossover sarebbe più che comprensibile... sempre che la tag-line non si riferisca ai Sette Mari.



Justice League diretto da Zack Snyder e Joss Whedon vedrà nel cast Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher e Jeremy Irons, per un'uscita prevista nelle sale il 17 novembre 2017.