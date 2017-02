Justice League: Laurence Fisburne non ci sarà

Durante una nuova intervista con LA Times, l'attore che dà il volto al personaggio di Perry White nell'Universo Cinematografico DC Comics,, ha confermato che non tornerà nell'imminentein arrivo a novembre.

"No, non ci sarò. Mi avevano chiesto di andare lì sul set per girare un giorno ma non ce l'ho fatta, per i troppi impegni" spiega Fishburne "E poi a cosa ti servirebbe il giornalista in Justice League? Tu vuoi vedere Flash. Vuoi vedere Aquaman. Vuoi vedere Wonder Woman".

"Abbiamo atteso per 35 anni di vedere questi personaggi sul grande schermo. Che cosa stavano facendo?" continua l'attore critico verso la Warner Bros. "La Marvel ha stravinto, nel frattempo. E sto parlando da nerd che colleziona fumetti. Ho atteso per anni questi personaggi al cinema".

Parlando, invece, delle critiche mosse a Batman v Superman, l'attore risponde: "Adoro quel che Zack sta facendo. Jesse Eisenberg e la sua performance come Lex Luthor? Per me è geniale. E tutta quella questione su Martha? Non so, sarò sentimentale ma mi è piaciuto. Non ho capito le critiche".