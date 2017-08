Justice League: Joss Whedon ufficialmente accreditato come sceneggiatore

Di rumor sulla produzione di, in questi mesi, ne sono circolati tanti. Quel che è chiaro è che, regista dei primi due, è subentrato aalla regia del cinecomic per occuparsi delle riprese aggiuntive e della post-produzione.

Al momento non è ancora chiaro se Whedon verrà o meno accreditato come regista o co-regista del film, ma la Warner Bros. Pictures ha confermato che la WGA ha accreditato Joss Whedon come co-sceneggiatore della pellicola insieme a Chris Terrio, che si era occupato della stesura filmata da Snyder.

Per essere riconosciuto ufficialmente uno sceneggiatore deve apportare delle sostanziali modifiche e/o aggiungere cose abbastanza 'grosse', altrimenti passa per ghost writer o sceneggiatore non accreditato. Questo vuol dire, dunque, che l'apporto di Whedon in fase di sceneggiatura è stato piuttosto grosso.