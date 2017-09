Justice League: Joss Whedon ha tagliato effettivamente Lex Luthor?

In seguito alle prime reazioni al test screening, arriva un piccolo ma importante dettaglio dache confermerebbe una voe di corridoio apparsa in rete tempo fa.

Noi sapevamo che Jesse Eisenberg avrebbe ripreso i panni di Lex Luthor in Justice League. Dopo esser stato rinchiuso ad Arkham Asylum in Batman v Superman: Dawn of Justice, secondo le voci di corridoio Lex sarebbe stato coinvolto nell'arrivo di Steppenwolf sulla terra e sarebbe evaso probabilmente con l'aiuto di Deathstroke.

Ora Batman-News.com sembra confermare - ma ripetiamo: per ora è solo un rumor e niente più - che il personaggio di Lex Luthor è stato completamente tagliato dal nuovo montaggio supervisionato da Joss Whedon.

Le conferme arriveranno a novembre.