Justice League: Joss Whedon ha cambiato tutto il film?

Quando abbiamo scoperto cheavrebbe sostituitoin, la Warner ci ha confermato che era una decisione presa da tempo e che sarebbero state solo delle brevi riprese aggiuntive.

Invece, sembra che le riprese aggiuntive stiano durando più del solito e questo ha alimentato, come sempre i rumor. Ora il The Hollywood Reporter svela che Joss Whedon (The Avengers) sta effettuando delle riprese aggiuntive piuttosto estese. Questo cosa vuol dire?

Vuol dire che sta cambiando quasi tutta la pellicola, riscrivendo e rigirando da capo numerose sequenze. Una mossa che ricorderebbe Rogue One: A Star Wars Story (che ha giovato alla pellicola) e Fantastic Four (che, invece, ha peggiorato la situazione). E' per questo motivo, dunque, che Snyder ha eliminato ogni riferimento a Justice League sul suo Twitter?