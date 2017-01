Justice League: Jason Momoa rivela il suo personaggio preferito

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, la stella che impersonaha risposto ad alcune domande sul suo lavoro per. Dopo aver ammesso di essere rimasto a bocca aperta nel vederesul set,ho rivelato il suo personaggio preferito di

Subito, senza esitare, Momoa ha svelato a tutti che il suo favorito è Flash. In seguito, ha chiarito i motivi di questa sua preferenza ammettendo di amare molto Ezra Miller: "Ormai è come se fosse il mio fratellino." La relazione tra i due attori, probabilmente, deriva dai momenti di divertimento che entrambi condividono sul set.

Successivamente, nel corso dell'intervista, all'attore è stato chiesto qual è la sua peggiore abitudine sul set. Egli ha risposto velocemente affermando che gli piace molto fare piccoli dispetti alle sue co-stars. Momoa, infatti, ha affermato che spesso si dedica ad organizzare scherzi sul set.

Aquaman e Flash, quindi, sembrano andare particolarmente d'accordo, ma la Justice League si sta attualmente preparando per mostrare al mondo quanto uniti possono essere tutti i membri del gruppo.

La pellicola farà il suo debutto entro la fine dell'anno.