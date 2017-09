Justice League: Jason Momoa nei panni di Aquman nel nuovo concept-art

Vedremo finalmente in azione l'dinell'attesissimo Justice League di, ma tra le tante immagini ufficiali ormai rilasciate e i vari trailer, ecco sbarcare oggi online uno dei primi concept art di Momoa nei panni del supereroe DC.

A dire la verità l'immagine sembra davvero molto posticcia, ma il look di Arthur Curry che abbiamo avuto modo di vedere in questi ultimi mesi sembra praticamente identico a come era stato pensato per il grande schermo, a torso nudo e con un paio di jeans davvero attillati.



Momoa tornerà nei panni di Aquaman anche il prossimo anno nell'omonimo film stand-alone diretto da James Wan, attualmente in fase di produzione di Australia e con un'uscita prevista nelle sale per il dicembre del 2018. Sarà in ordine temporale il primo film dell'Universo Esteso DC subito dopo il primo crossover.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Jeremy Irons e J.K. Simmons, per un'uscita fissata nei cinema italiani il prossimo 16 novembre.