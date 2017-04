Justice League: Jared Leto stuzzica i fan con un artwork Batman-Joker!

Batman contro Joker, la coppia rivale più famosa di sempre. O una tra le più famose, comunque., interprete del Joker più stravagante degli ultimi anni, ha postato una fan art nel suo profilo IG.

L'ultima volta che li abbiamo visti insieme Batman (Ben Affleck), stava rincorrendo Joker (Jared Leto) in auto in Suicide Squad. Mentre la coppia però deve ancora darsi ufficialmente battaglia in uno scontro reale sullo schermo, quello che per ora possiamo fare è accontentarci dell'immagine di cui sopra postata da Leto.

In Justice League gli eroi affronteranno una minaccia aliena su scala globale quando Steppenwolf attaccherà la Terra con il suo esercito per ordine di Darkseid, che è alla ricerca di tre artefatti misteriosi. Nel cast, tra gli altri, ci sono anche J.K. Simmon, Jesse Eisenberg e Ciaran Hinds. L'uscita è prevista il 17 novembre 2017.