Justice League: J.K. Simmons a ruota libera sul film

Dopo J.J. Jameson nella trilogia dedicata adiretta da, l'attoredarà vita ad un altro personaggio iconico dei fumetti: il Commissario Gordon in, in arrivo a novembre nei cinema.

Parlando, però, del suo ruolo, Simmons ha confermato che il suo ruolo sarà molto "piccolo" in questo primo crossover targato Warner Bros./DC Comics: "Il Commissario Gordon... la mia incarnazione del Commissario Gordon in questo primo Justice League è una serie di sequenze brevi, un'introduzione al personaggio. Non ho avuto cosi tante sequenze... ma abbiamo girato a Londra, il che è divertente, ma ad essere onesto non ho ancora visto il film montato".

L'attore ha spiegato di non essere stato incluso nelle riprese aggiuntive: "Penso che Joss abbia terminato la storia che Zack stava raccontando. E' quello che ho capito, dal mio punto di vista. Ma non ho mai incontrato Joss".