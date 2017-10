Justice League: J.K. Simmons conferma il sequel, nuova featurette

Nella settimana dedicata a Flash, ecco debuttare in rete un'altra featurette incentrata sul personaggio diinterpretato da: potete visionarla in questa notizia.

Intanto, in una nuova intervista, J.K. Simmons ha parlato del suo Commissario Gordon, finendo per confermare che il sequel di Justice League è già in lavorazione.

"Il Commissario Gordon ha sempre un cappotto in ogni scena, quindi non so se vedrete i frutti del mio durissimo allenamento, soprattutto quando sono di fianco a Batman" spiega l'attore "Ma questo è il primo Justice League di quelli che, spero, siano un paio di film. Stanno scrivendo The Batman e stanno scrivendo il sequel di Justice League. Questo film è soltanto un'introduzione al Commissario Gordon, non ho cosi tanto da fare."