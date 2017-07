Justice League: Henry Cavil anticipa il ritorno di Superman nel crossover

Ilsi è appena concluso, regalandoci nell'arco degli ultimi tre giorni anche del nuovo materiale dedicato all'atteso, di cui sono stati rilasciati online un nuovo trailer ufficiale e un poster

In tutto ciò, però, la DC ha deciso di mantenere ancora segreto il ritorno (scontato) di Superman (Henry Cavill), che intervenuto via Instagram ha voluto condividere lo spettacolare trailer mostrato all'evento scrivendo in didascalia un suggerimento sul ritorno dell'Uomo d'Acciaio.



C'è stato poi uno scambio di veloci battute con Jason Momoa (Aquaman), che ha scritto: "Ci sei mancato oggi, bro!", con la replica diretta di Cavill che dice: "Anche voi, ragazzi! Dovreste fare qualcosa al riguardo". Ovviamente si riferiscono alla morte di Superman avvenuta nel film di Zack Snyder, dalla quale il personaggio dovrebbe ritornare nel crossover, anche se in che peso e misura è ancora tutto da scoprire.



Justice League diretto da Zack Snyder e Joss Whedon (riprese aggiuntive) vede nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, J.K. Simmons e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre 2017.