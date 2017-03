Justice League: gli eroi riuniti nel poster ufficiale

Finalmente, gli eroi sono tutti riuniti! La Warner Bros. Pictures ha diramato in rete il full poster ufficiale che unisce tutti i supereroi di casa DC Comics che andranno a comporre la. Potete ammirarlo dopo il salto.

In attesa del full trailer, che arriverà nella giornata di oggi, la Warner ha diffuso questo poster che mostra gli eroi del team: Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Wonder Woman (Gal Gadot). Da notare l'assenza dal marketing del Superman di Henry Cavill, morto nel precedente Batman v Superman: Dawn of Justice.

La regia è di nuovo affidata a Zack Snyder, autore di Batman v Superman e de L'Uomo D'Acciaio. Il crossover sarà nelle sale cinematografiche a novembre.