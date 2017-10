Justice League: gli Eroi in azione nelle nuove immagini di Empire Magazine

Manca poco più di un mese all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Justice League di, ma in piena campagna promozionale ecco che oggi grazie al nuovo numero dipossiamo mostrarvi nuove immagini ufficiali leaked del film con

Possiamo quindi dare una nuova occhiata ai membri della Lega della Giustizia, anche senza maschera come Batman, che in alcune delle foto affrontano qualche scagnozzo alieno del Steppenwolf, interpretato nel cinecomic da Ciaran Hinds e potentissimo villain del film che dovrebbe preannunciare anche l'arrivo dell'ancora più temibili Darkseid.



Justice League vedrà nel cast anche Gal Gadot, Jason Momosa, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons, J.K. Simmons e Amy Adams, per un'uscita prevista nei cinema italiani il prossimo 16 novembre.