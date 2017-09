Justice League: Geoff Johns afferma che Flash è il preferito del gruppo!

è convinto che Flash, personaggio interpretato danel prossimo Justice League e nel DCEU in generale, sia il preferito dal pubblico. Ma da dove arriva questa convinzione?

La Regal Cinemas ha ospitato ieri sera un evento durante il quale la DC Films, con rappresentate proprio Geoff Johns, ha mostrato al pubblico presente il trailer di Justice League e, come ha poi confermato una delle persone presenti via social, "Flash è il preferito in assoluto tra i personaggi che vedremo in JL."

La notizia un po' sorprende un po' no. In fin dei conti il Flash di Ezra Miller si presenta come la "mascotte" del gruppo: è giovane mediamente inesperto e, pare anche pieno di quel mix di stupore e giovialità tipico dei ragazzi, che un po' manca nell' oscuro DCEU (eccezion fatta per Wonder Woman, il cui standalone ha mostrato un po' di luce, in questo senso).

Vedremo quindi di nuovo Barry Allen (che ha fatto una brevissima apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice, uscendo poco prima di Bruce Wayne dalla Speed Force e in Suicide Squad), in Justice League e, chiunque abbia dato un'occhiata anche al trailer rilasciato al Comic Con di San Diego, conferma che il personaggio è "prezioso", senza dubbio.

E voi? Siete curiosi di vedere l'interpretazione di Flash di Miller in JL e, successivamente nello standalone Flashpoint? Ditecelo nei commenti!