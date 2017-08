Justice League: il Flying Fox di Batman nel nuovo concept art ufficiale del film

Continuano i reshoot dell'atteso Justice League diretto da, sostituto di, ed ecco che oggiha rilasciato online un nuovo concept art ufficiale che mostra il Flying Fox di), finora solo intravisto brevemente nei trailer.

Il veicolo in questione è un aereo gigantesco e iper-tecnologico costruito appositamente per trasportare i membri della Lega in giro per il mondo nelle loro missioni, capace inoltre di contenere anche altri mezzi del Cavaliere di Gotham, come ad esempio la sua immancabile Batmobile.



Il Producer Designer del cinecomic, Patrick Tatopoulos, ha dichiarato al riguardo: «Dentro al Flying Fox possono entrare tre batmobili. L'idea non era quella di creare un aereo veloce, perché doveva sembrare un mezzo estremamente avanguardista. Ha la manovrabilità di un jet, ma può trasportare molti oggetti. La parte inferiore dell'aereo è una gigantesca baia cargo dove si trova appunto la batmobile. Il secondo piano è una sorta di zona ritrovo con molti terminali e computer. Al terzo piano c'è invece la cabina di pilotaggio. In qualsiasi livello ci si trovi, è possibile infine osservare gli altri due, sia dall'alto che dal basso».



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ciaran Hinds, Jesse Eisenberg e J.K. Simmons, per un'uscita prevista nelle sale il 17 novembre 2017.