Justice League: Flash corre veloce nel nuovo sneak peek e poster

La Warner Bros. Pictures sta continuando a diramare sneak peek dal prossimo full trailer ufficiale di, atteso crossover che riunirà tutti i più famosi eroi della scuderia DC Comics.

Dopo i personaggi di Aquaman e di Batman, ora tocca al personaggio di Flash. La Warner ha diffuso in rete un nuovo sneak peek ed un poster con lui protagonista, che potete trovare qui sotto.

Nel film di Zack Snyder, ad interpretare il personaggio di Barry Allen/Flash sarà l'attore Ezra Miller, già visto in dei camei in Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad. Nel cast del cinecomic targato DC Comics rivedremo anche Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ray Fisher ed Henry Cavill.

La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche a novembre.