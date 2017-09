Justice League: Ezra Miller parla del "suo" Flash nella Lega!

, interprete del personaggio noto come "Il Velocista Scarlatto", aka The Flash nel, rivela qualche dettaglio sulla sua versione cinematografica, quella che vedremo a partire dalla prima pellicola in cui apparirà:

L'attore si è scusato in anticipo per ciò che non vedremo di Flash nel film diretto prima da Zack Snyder e portato a termine da Joss Whedon. In Justice League lo vedremo indossare un costume molto diverso, uno che chiaramente si è fatto da solo e, mentre molti fan sospettano che poi Batman gli procurerà un upgrade, quel che è sicuro è che Barry Allen non prenderà il costume dalla Forza della Velocità.

Nei fumetti Barry si trasforma in Flash con un anello (che contiene il costume) e ha frequentemente usato la Forza della Velocità per cambiare le molecole di qualsivoglia cosa stesse indossando per trasformarla nella tuta rossa da supereroe. Ecco, questo noi non lo vedremo, almeno per adesso.

"Dunque, vedete...Posso confermare (allerta spoiler), che il costume non esce fuori dall'anello. Le cose devono andare avanti, evolversi. L'originale Barry Allen era un incredibile e brillante scienziato. Lo sappiamo e lo rispettiamo. Vogliamo dunque scusarci coi fan che sono pazzi della questione anello."

In fin dei conti non c'è nemmeno nella serie targata CW...

"Io so che l'anello è la cosa più figa dell'universo DC, è stata dura non usarlo in questa versione. Ma ci saranno un sacco di altre cose davvero cool."

Quali saranno, potremo vederlo quando usciranno rispettivamente Justice League, prima, e Flashpoint, dopo...