Justice League: Ezra Miller parla del "suo" Flash nel Team di eroi!

Justice League sta per arrivare in sala e, dopo il successo riscosso dal solo movie suin estate, la pellicola è molto attesa.nel cinecomic DC, parla del suo Barry Allen.

E lo paragona a un fan sfegatato adolescente!

Indubbiamente, come eroe, il velocista scarlatto dovrà fare molta strada per provare di essere all'altezza ed essere quindi parte fondamentale del gruppo in Justice League. Parlando con Total Film Magazine, Miller ha snocciolato qualche dettaglio sul personaggio:

"E' come un tredicenne fan dei Metallica. Ed è come se i Metallica gli dicessero: "Abbiamo perso il nostro batterista in un incidente assurdo. Abbiamo bisogno che sia tu a prendere il suo posto, fratello! E lui: "Ma... non ho nemmeno le bacchette!"

I fan hanno potuto già dare un'occhiata a come Barry Allen entrerà a far parte della Lega, dopo aver scoperto l'identità segreta di Bruce Wayne (Ben Affleck) e hanno anche avuto un assaggio di quali siano le insicurezze del suo personaggio che proclama di non avere idea di come si combatta. Ancora.

Nonostante ciò, pare che Barry avrà tutto il tempo di provare il suo valore durante la pellicola, prima diretta da Zack Snyder e ora portata a compimento in post produzione e scene aggiuntive, da Joss Whedon.