Justice League: Ezra Miller paragona Flash ad un membro dei Beatles

Come tutti sappiamo, presto vedremovestire i panni dinella prima trasposizione in live-action didella. In una recente intervista, l'attore ha espresso la sua onesta opinione sul ruolo cheavrà nella squadra, così come sulla considerazione che di lui hanno gli altri membri della

In particolare, Miller ha affermato: "Flash è Ringo Starr. Infastidisce tutti, ma non ha nessun particolare motivo di screzio con nessuno.".

Per quanto riguarda il resto della Justice League, l'attore descrive le sue dinamiche come quelle di una buffa famiglia: "Zio Fish Curry (Aquaman) è molto scontroso, e Papà (Batman) anche di più, (forse perché ha trascorso una lunga vita di lotta contro il crimine) - Wonder Woman è molto premurosa, così, anche se è arrabbiata con Flash, risulta ancora molto compassionevole.".

In Justice League, spinto dalla sua fede ricostruita verso l'umanità e ispirato dall'atto altruistico di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della sua alleata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman dovranno lavorare velocemente per trovare e reclutare una squadra di metaumani che lottino contro questa minaccia risvegliata di recente. Ma nonostante la formazione di questa squadra senza precedenti, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Justice League farà il suo debutto sui grandi schermi americani il 17 novembre 2017.