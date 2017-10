Justice League: Ezra Miller, "La Batmobile? Orgasmica!"

, ilche vedremo in Justice League , è stato completamente "sopraffatto" dall'esperienza avuta salendo sulla

Ezra Miller fa parte di quel gruppo di attori così fortunati da avere il privilegio di interpretare il ruolo di un supereroe. In Justice League il giovane Miller ha la parte di Barry Allen, il Velocista Scarlatto e, come molti ragazzi, anche lui è un fan dei comic books il che, lo rende ancora più entusiasta del suo lavoro nell'universo DC.

Uno dei momenti più memorabili dell'esperienza di Ezra Miller, per sua stessa ammissione, è stato sedersi dentro l'iconica Batmobile!



Parlando con SFX Magazine ecco cosa ha detto l'attore di quel momento incredibile:

"Avete una vaga idea di cosa voglia dire sedersi dentro la Batmobile? E' tipo un orgasmo. Ti scuote tutto il corpo. Oh, Mio Dio!"

Ma non è stato l'unico momento "geek" di Miller, quello:

"Si, insomma, sarei stato tutto il giorno a toccare il tridente di Jason (Momoa), e lui avrebbe certamente detto "Lascia stare il mio tridente!" E poi vogliamo parlare dell'occhio luminescente di Cyborg? Pensate stare lì ad accarezzarlo dolcemente tutto il giorno... E poi il lazo, i Bat-gadget... E' tutto fo**utamente fantastico!"

Beato lui! Sfidiamo chiunque a non voler essere al suo posto. Bravo Ezra!

Justice League sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."