Justice League, Ezra Miller: "Batman e Wonder Woman i mentori di Flash!"

Barry sarà anche l'uomo più veloce del mondo, su questo non c'è dubbio, ma è ancora molto giovane e ha molto da imparare, specialmente in queste prima fasi iniziali della sua vita da supereroe. È infatti il membro più giovane della Justice League e a detta di Miller guarda a Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) come fossero i suoi mentori.



Rivela infatti l'attore: «In Diana e Bruce hai due mentalità veterane molto differenti. Wonder Woman ha questa potentissima compassione, mentre Batman è più irritabile e meno tollerante. Barry è assolutamente intimorito da entrambe e sa perfettamente di essere entrato nella "big league" dei supereroi».



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Jason Momoa, Ray Fisher, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amy Adams e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale il 17 novembre 2017.