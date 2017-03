Justice League: ecco lo spettacolare full trailer ufficiale

Come promesso, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il primo full trailer ufficiale di, il crossover che riunirà insieme - per la prima volta sul grande schermo - tutti i supereroi della DC Comics. Trovate il trailer dopo il salto.

Il full trailer segue alcuni sneak peek e character poster diffusi in rete dallo studio in questi giorni, e lo speciale trailer del Comic-Con arrivato in rete lo scorso luglio, che aveva già dato un'idea generale del film ai suoi fan.

Diretto da Zack Snyder (Batman v Superman, L'Uomo D'Acciaio), questo nuovo film dell'Universo Cinematografico DC Comics vede riuniti Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jason Momoa e Henry Cavill. Insieme a loro troveremo anche Amy Adams, Willem Dafoe, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Diane Lane, Connie Nielsen, Ciaran Hinds, Kiersey Clemons, Amber Heard e Jesse Eisenberg.

La pellicola arriverà a novembre.