Le riprese di, il crossover della DC Comics sui supereroi della casa editrice di Batman & Superman, sono terminate da tempo, ed oraha mostrato su Instagram la sua lettera di ringraziamento nei confronti della crew allegata ad uno splendido regalo.

Stiamo parlando di un logo della Justice League: trovate la foto qui sotto.

In Justice League, diretto ancora da Zack Snyder (regista de L'Uomo D'Acciaio e di Batman v Superman: Dawn of Justice), vedremo Batman e Wonder Woman reclutare dei meta-umani per combattere un villain molto potente.

Nel cast torneranno, oltre a Cavill, anche Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa ed Ezra Miller, componenti del superteam della DC Comics.

L'uscita del cinecomic è prevista per questo novembre.