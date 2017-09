Justice League: ecco quando potrebbe arrivare il final trailer del crossover DC

Ieri sera laha tenuto una presentazione alla, e il boss della DC Films,, ha mostrato anche un nuovissimo trailer di Justice League , quello che dovrebbe essere il finale e che oggi forse sappiamo quando sbarcherà online.

Il sito Batman-News specula infatti che il finale trailer di cui sopra sarà rilasciato nelle sale con le copie di Blade Runner 2049, quindi il prossimo giovedì, e il fatto che il film di Denis Villeneuve sia distribuito proprio dalla Warner Bros sarebbe un ulteriore punto a favore della speculazione.



Detto questo, se si rivelasse vero, il trailer dovrebbe approdare sul web o il giorno stesso o verso l'inizio della settimana successiva. Il fatto è che il 6 ottobre inizierà anche il New York Comic-Con e potrebbe essere un buon trampolino per rilasciare online il trailer, ma vedremo.



Justice League diretto da Joss Whedon vedrà nel cast Ben Affleck, Gal Gadot, Hery Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher e Jeremy Irons, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre.,